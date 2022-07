ADRIA - Sarebbe la titolare di un esercizio commerciale di Adria la prima a venire multata in p rovincia di Rovigo per il rifiuto a ricevere il pagamento mediante Pos da parte di una cliente per un importo di 1,80 euro. A elevare la multa le Fiamme Gialle chiamate da un a cittadina che segnalava l’impossibilità di poter pagare un acquisto con la carta di debito. Si tratterrebbe di una delle prime sanzioni dall’entrata in vigore del Pos obbligatorio. I militari avrebbero contestato la violazione alla titolare elevando un verbale per far scattare la sanzione amministrativa da 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, con l’esclusione della possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta. L'esercente, però, nega di avere ricevuto una multa.

PAGAMENTO



L’obbligo di accettazione di questa tipo l ogia di pagamenti è indipendente dall’entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell’attività e dalla natura del cedente o prestatore, ricadendo pertanto su una vasta platea di operatori economici. La condotta sanzionabile si configura in seguito alla mancata accettazione della richiesta del cliente di effettuare il pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, e non in base all’eventuale indisponibilità da parte dell’esercente del Pos. Resta fermo il diritto del consumatore di scegliere liberamente la modalità di pagamento, digitale o contante.