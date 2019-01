Finisce con la Bmw in mare e muore: cadavere ripescato al porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena agghiacciante quella che si è presentata questa mattina al porto del Granatello a Portici, dove è stato rinvenuto un cadavere. Si tratta di un uomo, T.P., 49enne porticese. La vittima sarebbe finita in mare durante la notte, a bordo della sua auto, una Bmw.Le operazioni per recuperare la macchina sono durate diverse ore, mentre i sommozzatori, allertati dai pescatori che hanno scoperto la vettura hanno estratto il corpo dell'uomo per identificarlo. A chiarire la dinamica di quanto accaduto saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area portuale.