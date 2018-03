Scuola di danza (gratis) con ragazzi down, direttrice: "Sono una gioia..." /Guarda

di Mario Fabbroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Questi ragazzi mi danno una gioia immensa, sono gli allievi migliori della mia scuola di danza". A Portici, nel Napoletano, Paola De Luca ha anticipato di gran lunga i contenuti dello spettacolo teatrale "Up and down" che l'attore-regista Paolo Ruffini sta portando in giro per l'Italia con una compagnia composta integralmente da giovani colpiti dalla sindrome di down. Presso l'Associazione Arabesque Cejntro Danza, dallo scorso novembre, Paola infatti ha iniziato "un percorso entusiasmante: 10 ragazzi di varie età che seguono un corso di danza del ventre e flamenco esattamente come i cosiddetti normodotati. I risultati sono stati a dir poco strabilianti".Sotto la guida dell'insegnante Emilia Piacente, i ragazzi con sindrome di down hanno iniziato dapprima a frequentare una sola volta a settimana poi si sono letteralmente conquistati la scena. Al punto che preparano il loro debutto in scena, proprio con le coreografie del flamenco: "Altro che pregiudizi. Sono attentissimi, hanno perfino realizzato un video per imparare meglio guardando i movimenti da eseguire durante il ballo. Insomma, una gioia impagabile, sopero che altri vengano ad iscriversi". Del resto per questi ragazzi la scuola di danza di Portici (via Cipressi 3 - 3319842916) è gratis, anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Andare Oltre.Già, ma le istituzioni come supportano questa bella iniziativa privata? "Vorremmo dar vita anche ad un corso di musica, con tanto di strumenti musicali che i ragazzi troverebbero in sede - aggiunge la direttrice Paola De Luca - solo che il nostro progetto ancora non è stato preso in corsiderazione dal Comune di Portici. Un peccato". I prossimi passi si faranno comunque, istituendo un corso di pilates dove i ragazzi diversamente abili si eserciteranno insieme a giovani e signore. "Perché sono l'orgoglio della mia scuola...".