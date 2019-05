Il megastore cinese regala 100 smartphone: centinaia di persone in fila dall'alba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un assalto. Centinaia di persone in fila da ore prima dell'apertura. Tutti in coda a Porta di Roma. Un assembramento pazzesco che ha fatto scattare anche un cordone speciale della vigilanza. Il motivo? Xiaomi, azienda leader nel campo dei prodotti di elettronica e telefonia mobile, ha scelto di festeggiare il suo primo anno di attività aprendo il suo primo Mi Store nella Capitale proprio presso la Galleria Commerciale Porta di Roma: per questo evento sono stati messi in palio 100 smartphone ai primi 100 clienti.La festa d’inaugurazione del Mi Store si è svolta in grande stile. Una moltitudine di persone infatti si è messa in fila fin dal mattino per conoscere il nuovo negozio e per accaparrarsi gli oltre 100 smartphone in premio consegnati ai partecipanti all’evento. Durante la giornata sono stati migliaia i visitatori del Mi Store, e tante le sorprese che hanno potuto trovare, tra gadget e novità che il brand Xiaomi ha proposto nel negozio.Inoltre, a rinforzare il successo di questo primo giorno di apertura a Porta di Roma, sono stati i numerosi ospiti che hanno animato la giornata.Il Direttore della Galleria Commerciale - Filippo de Ambrogi - è particolarmente soddisfatto di questa nuova ed esclusiva apertura: “Oggi accogliamo nella nostra Galleria un brand estremamente importante nel settore della telefonia mobile e dell’elettronica di consumo: Xiaomi. La qualità e le dimensioni con cui si presenta il negozio, e l’assortimento dei prodotti disponibili presso il Mi Store di Porta di Roma lo rendono senza dubbio un punto di riferimento per gli appassionati del genere. La nostra Galleria prosegue il suo percorso di assoluta esclusività e prestigio a livello Nazionale, offrendo continuamente novità che la rendono unica e apprezzata dai nostri Clienti, anche i più esigenti.”