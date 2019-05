Campagna elettorale sul sito porno: «Quando hai finito di "giocare" votami»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inognuno fa quel che può, ma è insolito che un candidato si faccia pubblicità nel mondo del porno.ex atleta olimpico, ha deciso di raccogliere consensi per le politiche del 4 giugno inattraversoSi sponsorizza con inserzioni posizionate alla fine dei filmati pornografici.L'uomo è candidato nele ha lanciato uno slogan ad hoc per il famoso sito: «Quando hai finito di 'giocare', vota Lokki». La sua scelta ha diviso l'opinione pubblica suscitando risate e facendo gridare allo scandalo. Di sicuro si può apprezzare l'originalità della sua proposta. Il politico 41enne è abituato a sorprendere e a rischiare. Alle Olimpiadi di Atene del 2004 ha vinto la medaglia d'argento in lancio del peso.«Metà di Internet è porno, e su questi canali ci sono tante persone. Ho pensato quindi che potrebbe essere divertente fare pubblicità su un sito pornografico. - spiega - So che molti saranno sconvolti, ormai non si può dire nulla senza che qualcuno si arrabbi. Come politico sono un uomo serio, ma questa campagna l'ho fatta per ridere, ho senso dell'umorismo e voglio divertirmi un po'. Le persone sono ormai stanche dei soliti manifesti elettorali e dei soliti discorsi».