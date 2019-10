Pordenone: perde il controllo dello scooter, vola nel dirupo. Batte la testa e muore

PORDENONE -L' incidente è avvenuto questa mattina 24 ottobre in località Costa Cervera, in comune di. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, l'uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter. I militari dell'Arma non escludono che l'incidente possa essere stato provocato da un improvviso malore. La salma è stata trasferita all'ospedale di Pordenone per eventuali ulteriori accertamenti.