Mistero in convento: suora 48enne trovata morta ai piedi del campanile

PEDEMONTANA - Unaè stata, nel primo pomeriggio di ieri,che si trova all'interno del convento dove viveva con le altre sorelle. Una notizia che, fino a ieri sera, erano in pochi a conoscere nella comunità dove la religiosa, che in precedenza non avrebbe manifestato alcun disagio o malessere, viveva. Sulla sua fine per ora solo ipotesi, ma non si può escludere un: che la suora, cioè, abbia scelto deliberatamente di lasciarsi cadere dal campanile. Saranno gli accertamenti del caso a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Suor Anna (nome di fantasia) era appena rientrata da alcuni giorni di ritiro spirituale. Meditazione e silenzio in un clima spirituale dove solitamente sono le preghiere ad essere protagoniste. Un cammino per avvicinarsi a Dio e alla misericordia che è parte integrante del percorso di vita di una religiosa. Un periodo di preghiera, sì, ma anche di ricerca di risposte che proprio chi vive una quotidianità dedicata prevalentemente alla spiritualità, si pone.