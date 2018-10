Malore in auto con le figlie: passa un'infermiera e la salva con il defibrillatore

di Alessandra Betto

PORDENONE - Due fortunate coincidenze le hanno letteralmente salvato la vita. Momenti di paura, domenica mattina, a Villanova, dove ile la fortuita disponibilità dihanno strappato alla morte. Nel giro di pochissimi minuti la vita di una famiglia composta dai genitori e due bambine è cambiata dal giorno alla notte. Doveva essere una domenica di festa, perché una delle due figlie della coppia aveva appena ricevuto per la prima volta il sacramento della comunione, nella chiesa parrocchiale Cristo Re, ma in breve la gioia e la felicità per quella giornata da trascorrere con amici e parenti si è trasformata in terrore. Poco dopo le 13, appena salita nella sua automobile, parcheggiata in via Pirandello, la donna, sui, ha accusato un malore, perdendo conoscenza. Le due bambine non si sono perse d'animo e sono schizzate fuori dall'abitacolo a cercare aiuto. Il marito in quel momento non era con loro. A pochi metri da loro passava un uomo con il proprio figlio, anch'essoappena uscito dalla chiesa. Allarmato dalle grida, ha pensato bene di chiedere aiuto ai volontari del vicino centro sociale Glorialanza, che ospita la sede di molte associazioni tra cui il Centro anziani Pordenone Sud. «È entrato trafelato e mi ha chiesto se avevamo un defibrillatore racconta commossa, in effetti sarebbe indispensabile per questa sede, dove ogni giorno passano moltissime persone di età medio-alta. Dopo la mia risposta negativa, per fortuna l'uomo si è rivolto al vicino centro sportivo Armando Lupieri che quel giorno sotto la tensostruttura Palatenda ospitava LudobusSì, la quindicesima edizione della festa nazionale del gioco itinerante, evento ricreativo dedicato ai più piccoli organizzato dal Comune.Nel giro di un paio di minuti ha raggiunto il nostro centro. La signora non riprendeva conoscenza. Ho sentito dire che il battito era assente. Ormai si temeva il peggio. Il padre aveva allontanato le figlie. Sul posto intanto era giunto anche don Fabio Magro, il parroco del quartiere di Villanova». Una seconda coincidenza ha salvato la vita alla signora: «Mentre stava arrivando l'ambulanza del 118 che l'avrebbe portata al Santa Maria degli Angeli,Lei si è impegnata tantissimo continua a raccontare Zanon nel praticarle il massaggio cardiocircolatorio e successivamente nell'applicarle il defibrillatore. È stato un vero miracolo».