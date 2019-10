Vi sembra un masso? Non è così, si tratta di un raro fungo gigante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZOPPOLA (PORDENONE) - Eccezionale ritrovamento effettuato da un raccoglitore diin un pioppeto situato in località Sile, al confine tra i comuni di. La notizia è stata data, alcune sere fa, durante la consueta attività di divulgazione micologica e botanica svolta dagli esperti dell'associazione Le Sorgive, nella sede del sodalizio, nei locali del Bar Bruno, a Castions.«Ci sono stati portati, per la determinazione della specie, due funghi di forma sferica di dimensioni ragguardevoli - racconta il presidente del sodalizio, Maurizio Piccinin -, il più grande dei quali aveva undie raggiungeva un peso di quasi. Si tratta di esemplari di(Batsch: Pers.), chiamata volgarmente. Un fungo divenuto ormai molto raro nelle zone di pianura, a causa della progressiva sparizione dei prati stabili, a vantaggio delle colture intensive. Lo si puòtrovare saltuariamente solo in parchi, giardini, luoghi incolti o pascoli montani molto ricchi di sostanze azotate. Risulta commestibile da giovane, quando la carne, detta gleba, è ancora soda e bianca e viene tagliata a fette e consumata alla piastra, oppure impanata». Il consiglio però rimane quello, vista la sua rarità, di lasciarlo sul posto, ammirandone la straordinaria magnificenza.L'associazione Le Sorgive, oltre alle citate attività del martedì sera, organizza un ciclo di conferenze a tema micologico al Centro di aggregazione giovanile Pasquini di Zoppola. Il prossimo appuntamento è in programma domani, alle 20.30, avrà come relatore proprio il presidente Maurizio Piccinin, che tratterà dei funghi associati al carpino.