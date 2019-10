Pordenone, esibizionista spaventa le ragazzine che vanno a scuola

PORDENONE - Un uomo tra i 50 e i 60 anni, di carnagione olivastra e i capelli brizzolati, già da qualche giorno sta seminando il panico tra le ragazzine che si apprestano ad andare a scuola, nella sede staccata del liceo Leopardi - Majorana, nel cosiddetto Bronx. Prima del suono della campanella, l'uomo si avvicina alle liceali del biennio, si esibisce in gesti osceni e, stando a quanto raccontano gli studenti, si permette di fare avances alle minorenni e addirittura di chiedere loro particolari prestazioni. «L'uomo è già stato segnalato alle forze dell'ordine - racconta S.B, madre di una studentessa - ma ieri mattina era di nuovo in azione, poco prima dell'inizio delle lezioni nella sede direzionale Galvani. Vedendo l'esibizionista, le ragazze, comprensibilmente, si sono messe a urlare. Poi però hanno deciso di andare a denunciarlo ai Carabinieri. Questo fatto, mi ha molto preoccupata - considera la mamma - perchè costringe le ragazzine a entrare in contatto con una forma di degrado e di squallore che le turba profondamente».



LA PRESIDE

«Ho saputo di quanto è successo mentre mi trovavo fuori città per tre giorni - ha detto la dirigente scolastica del liceo cittadino, Teresa Tassan Viol -. Un'insegnante mi ha riferito proprio ieri pomeriggio che un esibizionista si sta facendo vedere già da qualche giorno e che è stato segnalato alle forze dell'ordine. Ma non so ancora se è stato identificato, allontanato o sottoposto a qualche misura. Certo, si tratta di episodi molto spiacevoli, spesso messi in atto da persone disturbate, come era già accaduto in passato, ma nella sede di via Colvera».



IL PASSAPAROLA

Nell'era della tecnologia anche questa storia è diventata subito social, e i ragazzini attraverso Instagram e Whatsapp si tengono aggiornati sulle mosse dell'esibizionista e riportano anche una sua accurata descrizione. Mettendosi dunque in guardia l'un l'altro con il passaparola. Quell'uomo, scrivono, «l'abbiamo sempre visto vestito con un giubbotto bianco con le maniche nere, porta scarpe bianche con una striscia gialla e i jeans. È stempiato e brizzolato. Se dovete passare per il parco chiedete a qualcuno di accompagnarvi». E una ragazza aggiunge: «sono andata dai carabinieri con le mie amiche per segnalare quel vecchio che ci importuna».

Questa mattina, una delegazione dei rappresentanti di classe del liceo, prima della campanella, farà un giro di ricognizione al Bronx per accertarsi che l'esibizionista non sia nei paraggi con i pantaloni calati.

Ultimo aggiornamento: 13:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA