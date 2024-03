Porcellino d'India abbandonato nella stazione della metro, con lui un biglietto straziante: ecco cosa c'era scritto

.

Il protagonista della storia diventata virale sul web e sui social è un porcellino d'India che è stato abbandonato con la sua gabbietta in una stazione della metropolitana di Londra, precisamente a Canning Town. L'animaletto è stato ritrovato da un volontario, di nome Shahnaz Ahmad che fa parte di un'associazione che difende e protegge gli animali abbandonati e in difficoltà.

L'uomo ha già ribattezzato l'animaletto bianco e marrone con il nome di DiscoPig.

Sul coperchio della sua gabbietta c'era un cartello che recitava: «Sono una cavia peruviana e ho bisogno di un nuovo padrone». Ovviamente, il foglietto era anonimo e, per questo, non si sa a chi possa appartenere il porcellino d'India che ora cerca una nuova famiglia.

Le parole dell'esperto

Shahnaz Ahmad, un ispettore della RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ha detto al Daily Mail: «Quando abbiamo trovato questo porcellino d'India sembrava sano e ben curato. È molto triste che qualcuno abbia abbandonato il proprio animale domestico in questo modo. Noi dell'associazione incoraggiamo le persone a rivolgersi agli enti di beneficenza locali per il benessere degli animali e per chiedere aiuto nel caso in cui non potessero più badare a loro. È piuttosto lasciarli in una situazione vulnerabile e pericolosa com'è successo a questo piccolino. Questa cavia è stata trovata da sola».

Il carattere del porcellino d'India

Infine, Shahnaz Ahmad ha concluso dicendo: «I porcellini sono socievoli per natura e normalmente preferiscono stare con una o più cavie o, comunque, con un umano. Se lasciata da sola, una cavia può sviluppare un comportamento anomalo e soffrire molto. Abbandonare gli animali domestici in questo modo è una cosa incredibilmente crudele e non è mai la soluzione giusta».