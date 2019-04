Traghetto contro un pilastro, crolla il ponte: auto in acqua, ci sono dispersi

di Simone Pierini

Queda da ponte do moju causa transtornos pic.twitter.com/0zvO3NcDzA — Phabbyano (@Rodrigo97040125) April 6, 2019

Uma balsa carregada de dendê bateu num dos pilares da ponte da alça viária sobre o Moju no Pará no km 48 da Estadual,próximo à entrada do município de Acará, que fica a cerca de 60 km de Belém. No momento do acidente, dois veículos estavam passando na ponte. pic.twitter.com/gRUKwalwV7 — Cat Bolsonariana (@roseoliver1976) April 6, 2019

Pela segunda vez, parte da ponte sobre o Rio Moju, no Pará, Amazônia, desabou com o choque de uma balsa. Não tem espaço nem regras para a passagem de embarcações. O local tem forte correnteza por conta do represamento do rio após a construção.Mais um objeto inseguro na floresta. pic.twitter.com/JfYk9gXxWl — Mariluz Coelho (@CoelhoMariluz) April 6, 2019

contro uno pilastri. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieriprovocandone ile tagliando in due l'autostrada in uno dei porti più trafficati del paese. I testimoni hanno riferito diNon si sa quante persone ci fossero all'interno. Nessuna vittima sul traghetto mentre al momento i vigili del fuoco stanno lavorando per cercare delle. Non si conosce ancora il numero dei passeggeri delle auto precipitate.Su Twitter sono numerosi i video impressionanti che immortalano il ponte spezzato a metà. Si teme possa trattarsi di una tragedia. L'autorità portuale dell'Amazzonia orientale (CPAOR) ha riferito che. Il governatore dello Stato Helder Barbalho, che ha sorvolato la scena dell'incidente nelle prime ore del mattino ha pubblicato un video che accompagna l'incidente. In uno dei post, ha ricordato che questa non è la prima volta che il ponte viene colpito da una nave. La squadra della capitaneria di porto è sulla zona dell'incidente e avvierà un'indagine per determinarne le cause.