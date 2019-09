Il ponte sul torrente crolla al passaggio di un autocarro: ferito il conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grosso tonfo e tanto spavento. È crollato, al passaggio di un autocarro un piccolo ponticello sul torrente Arrone, nella zona di Santa Maria di Galeria, a nord di. Il conducente è rimasto ferito, non gravemente, ed è stato trasportato al Policlinico Gemelli in codice giallo. È successo intorno alle 13 in via Boccioleto. Sul posto le pattuglie della polizia locale Roma Capitale del Gruppo Monte Mario, i vigili del fuoco e la protezione Civile.