Ponte del Primo Maggio lo scherzo del meteo: in arrivo il ribaltone

Ilsarà un ottimo pretesto per godersi un lungo weekend di primavera, sperando che ilsia clemente e continui l'attuale ondata di caldo. Ma vediamo cosa dicono leLe ultime elaborazioni dei modelli previsionali - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - prevedono un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche proprio con l'inizio del ponte, ossia dal weekend 28-29 aprile.Verso fine mese l'anticiclone Apollo perderà forza e si indebolirà a causa dell'impetuoso flusso perturbato Nordatlantico che scenderà gradualmente di latitudine. Le correnti più instabili Nordeuropee causeranno un primo peggioramento del tempo, caratterizzato da temporali, proprio tra sabato 28 e domenica 29, e segnatamente su Alpi, Prealpi e Appennino centrale, localmente anche sulle zone adiacenti ai rilievi.Successivamente - spiegano gli esperti - l'arrivo di una perturbazione ben organizzata minaccerà le giornate di lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio con rovesci e temporali che dalle regioni settentrionali si incammineranno verso quelle centrali, anche con grandinate e, qualora le condizioni lo permettessero, possibili trombe d'aria. A seguito del passaggio perturbato le temperature subiranno una diminuzione di qualche grado, ritornando più o meno in media con il periodo. Per quanto riguarda le regioni meridionali e le due isole maggiori, queste saranno ancora interessate dall'anticiclone Apollo, quindi con tempo più soleggiato e caldo.