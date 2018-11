«Usate la bici». Vicesindaco regala le pompe ai dipendenti comunali

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Arturo Lorenzoni regala le pompe per le biciclette ai dipendenti di palazzo Moroni. Non solo. In futuro potrebbero arrivare anche delle piccole officine comunali a servizio dei lavoratoriciclisti. Da qualche giorno alle principali sedi municipali, quindi palazzo Moroni, la Loggia Amulea, i Servizio sociali, palazzo Gozzi e palazzo Sarpi, sono state consegnate delle piccole pompe per gonfiare le ruote delle bici. Gli strumenti, su richiesta del vicesindaco, sono stati messi a disposizione di tutti i dipendenti che scelgono di...