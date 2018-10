Pomodori secchi con tracce di insetti ritirati dagli scaffali: ecco quali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme per alcuniritirati dal mercato perché contenentiIl ministero della Salute ha richiamato un lotto delper la presenza di impurità derivanti da insetti.Il lotto interessato è quello distribuito in confezioni da 250 grammi, che fanno parte del lotto numero PG090818, con il termine minimo di conservazione 09/08/2019. I pomodori secchi richiamati sono stati prodotti a La Dispensa del Fattore di Frau Emanuele, nello stabilimento di via Nazionale 253, a Serrenti (SU).Il ministero ha diramato una comunicazione in cui sconsiglia il consumo del prodotto e invita a restituire il tutto a chi lo ha venduto.