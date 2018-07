Carabiniere travolto e ucciso: ultimo giorno prima delle ferie Il bimbo lo aspettava per partire

di Carmen Fusco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due vite spezzate e una appesa ad un filo. Due famiglie distrutte e una che prega per un altro padre di famiglia che lotta per sopravvivere a una tragedia che lascia sgomenta la provincia di Napoli e quella di Avellino. La Campania e l’Italia intera. L’Arma perde l’appuntato scelto Vincenzo Ottaviano e spera di vedere di nuovo in servizio il vicebrigadiere Attilio Picoco, ricoverato in prognosi riservata al San Giovanni Bosco di Napoli. A Quadrelle si piange per Benigno Di Gennaro, 50 anni, che ha trovato la morte mentre andava al lavoro in una delle fabbriche della zona per fare il turno di notte. Oggi sarà il giorno dell’addio per due uomini che non si conoscevano ma che il destino beffardo ha unito nella morte. Vincenzo Ottaviano, 40 anni, lascia la moglie e un bimbo di 7 anni.