Litiga con l'ex moglie e rimedia sette coltellate: paura per un ex poliziotto

LECCE - Sette coltellate su arti e torace: un ispettore di polizia salentino è stato ferito in Brasile dalla ex moglie. La drammatica testimonianza dell'uomo è stata pubblicata su Facebook dall'interessato che ha condiviso anche le foto del ferimento.

Protagonista dell'aggressione è Antonio Rizzo, poliziotto in pensione di Lecce, attualmente residente a Maceiò, città brasiliana sull’Atlantico.

A ferirlo arebbe stata la moglie, da cui l'uomo è separato da ormai tre anni, una 32enne brasiliana. Ieri sera, dopo una lite più violenta del solito in presenza della figlia, l'ex poliziotto è stato raggiunto da sette fendenti, partiti da un coltello da cucina usato dalla ex moglie. Questa la versione dell’accaduto fornita in ospedale subito dopo i fatti.



Dopo essersi sottoposto alle cure mediche del caso, Rizzo ha sporto denuncia e le forze dell'ordine locali sono sulle tracce della donna.