Poliziotti minacciati: «Dimagrite entro il 25 dicembre o perderete il lavoro»

Ultimo aggiornamento: 14:04

Entro il 25 dicembre dovranno assolutamente dimagrire o, altrimenti, perderanno il loro posto di lavoro. La "minaccia" è arrivata direttamente dal ministero degli interni inverso le migliaia di agenti disovrappeso. L'indiscrezione è stata riportata da Rfe/Rl che ha indicato fonti governative. Gli ufficiali ai quali è stata recapitata la curiosa richiesta hanno raccontato in maniera anonima la vicenda, per paura di rappresaglie da parte del governo. I poliziotti non dovranno pesare più di 100 chili perché il nuovo ministro degli interni, Mammedkhan Chakyev, "non ama i poliziotti grassi".Coloro che non rispetteranno il nuovo peso forma dovranno dimettersi, indipendentemente dal loro grado o dagli anni di servizio. Misure simili, riporta RFE, sono state prese da paesi vicini quali Tagikistan e. La nuova direttiva ha visto riempirsi parchi, palestre e centri sportivi: qui gli ufficiali, quelli più nel mirino nella nuova "dieta turkmena", hanno cominciato a fare jogging ed esercizio fisico. Nella città di Mary, nella parte sud orientale del paese, i corrispondenti locali raccontano di agenti sempre più impegnati a correre in tuta e a praticare sport quali il calcio e la pallavolo. La scadenza è dietro l'angolo, entro Natale dovranno perdere peso se non vorranno perdere il lavoro.