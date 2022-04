La polizia ferma un'auto, ma è a guida autonoma: gli agenti spiazzati e confusi

Una scena esilarante, che ha sopreso i presenti e poi ha fatto il giro del mondo. Alcuni agenti di polizia, durante alcuni controlli, hanno intimato l'alt ad un'auto che circolava a fari spenti. La vettura ha regolarmente accostato, ma poi i poliziotti sono rimasti decisamente spiazzati.

Quell'auto, infatti, era a guida autonoma e non c'era alcun conducente con cui parlare. Poi, all'improvviso, l'auto riparte ma si ferma poco dopo, accostando di nuovo. È accaduto qualche giorno fa a San Francisco: la vettura, una Cruise, è prodotta dalla tech company controllata dalla General Motors. Questo genere di auto a guida autonoma fanno parte di un servizio di robotaxi: la vettura fermata era probabilmente in fase di collaudo, essendo il servizio partito da poco più di un mese.

Police car pulls over autonomous car in the San Francisco and it tries to get away pic.twitter.com/Tprow2kLA0

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) April 10, 2022