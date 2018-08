Pitbull scappano dalla villa delle ballerine di locali notturni: sbranati 2 bastardini

di Annalisa Fregonese

FONTANELLE - Esce con i suoi due cagnolini per una camminata serale. Ma vive attimi di terrore e poi di sgomento,I due cani, nella centralissima via Roma lunedì seraUno è morto subito, l'altro è stato portato dal veterinario che ha dovuto sopprimerlo, troppo gravi le ferite riportate. Sconvolta la proprietaria, una 58enne residente in via Colombo. Le urla hanno richiamato parecchie persone ed è subito montata la protesta. A mezzanotte l'arrivo dei Carabinieri che non è servito a calmare gli animi dei presenti, furenti contro il proprietario dei pitbull. «Adesso basta tuona il sindaco Ezio Dan - Sono animali pericolosi. Devo tutelare i miei cittadini».