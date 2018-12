Il pitbull gli sfugge di mano e sbrana un cagnolino: il padrone non lo soccorre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pitbull gli sfugge di mano e sbrana un cagnolino, lui si allontana subito dopo il fatto. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio a Pescara, in via Buozzi. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e il 118, per soccorrere la proprietaria del cane di piccola taglia, sotto shock. Accertamenti sono in corso da parte della Municipale che sta ascoltando alcuni testimoni per poter individuare il proprietario del pitbull che si sarebbeallontanato insieme al suo cane.