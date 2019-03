Pitbull azzanna un cavallo, folle fuga per le strade: ferito il fantino al galoppo

di Cristina Pede

Grave incidente stamane nel centro abitato a San Pietro Vernotico in Puglia, dove una serena passeggiata domenicale si poteva trasformare in tragedia. Un, un, intorno alle 10, è sfuggito al controllo del proprietario e ha azzannato un cavallo in transito ferendo anche il ragazzo al galoppo del quadrupede. Questo imbizzarritosi è corso via imboccando la centralissima via Brindisi dove un passante con l’hobby dell’equitazione, riconoscendo il cavallo, è riuscito a fermarlo all’angolo di via Buonarroti.Lagli aveva fatto perdere molto sangue; è stato domato e poi portato via. Anche il 17enne che lo cavalcava ha presentato una ferita da morso allo stinco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale e i carabinieri della locale stazione per ricostruire l’accaduto