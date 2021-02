Scrive su Facebook: «Voglio uccidere tutti», 52enne trovato e denunciato

Scrive su Facebook «Ho voglia di uccidere tutti». Per questo un 52enne della Campania ma domiciliato sulla montagna pistoiese, è stato rintracciato e poi denunciato per procurato allarme. La cooperazione tra l'arma dei carabinieri e la polizia di Stato ha permesso di identificare e soprattutto localizzare in pochissimo tempo l'uomo che alle autorità ha dato l'impressione di essere potenzialmente pericoloso. Il 'Centro nazionale anticrimine informatico per la tutela delle infrastrutture critichè, che si occupa anche del continuo monitoraggio dei siti web, ha informato ieri pomeriggio la questura di Pistoia di un preoccupante post su Facebook: un uomo affermava di essersi alzato con la voglia di uccidere tutti quelli che si mettevano sulla sua strada, continuando, sempre nel delirante post, chiedendosi se un vigile urbano debba essere considerato un essere umano.

APPROFONDIMENTI RISCHIO SOCIAL TikTok, folle challenge lanciata da un'influencer italiana:... SE QUESTO E' SOCIAL Sfida estrema su Tik Tok: così l'influencer «istiga...

Le prime indicazioni ricavate dal suo profilo hanno permesso di identificare un 52enne e a quel punto i carabinieri della compagnia di San Marcello (Pistoia) sono riusciti a localizzare esattamente l'abitazione e, con tutte le precauzioni del caso, sono entrati in contatto con lui appurando che le sue erano semplici farneticazioni. Il 52enne è stato pertanto denunciato dai carabinieri per il procurato allarme, un reato punibile fino a sei mesi di carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA