Piscina comunale gratis per il primo giorno di apertura. Tutti in fila, ma non c'è acqua

RIETI - Un bagno all'interno della? Magari, se soltanto ci fosse l'acqua per tuffarsi. E' stata una brutta sorpresa, quella che stamattina ha accolto i tanti utenti - soprattutto giovani e giovanissimi - che si sono presentati alla piscina comunale di via Theseider aper il primo giorno di apertura: lagrande piena soltanto per un quarto, con vistose tracce di melma galleggianti sulla superficie e, di fatto, l'assoluta impossibilità di poter usufruire di parte della struttura comunale, che nel suo primo giorno di attività ha garantito l'ingresso gratuito a tutti.Laha portato molti, fin da subito, ad andare via, mentre per chi ha scelto di restare non è rimasto altro che provare a tuffarsi nella vasca piccola, riservata ai più piccoli e agli iscritti dei centri estivi.«Si tratta di un problema in via di risoluzione - spiega un addetto in servizio alla piscina comunale - Abbiamo lavorato due settimane per pulire l'intera struttura, sulla quale durante l'inverno non viene praticata manutenzione. Stiamo aspettando di poter riempire completamente la vasca per renderla fruibile entro i prossimi due giorni».Nel frattempo, all'ora di pranzo, in tanti continuano a scegliere di andare via: nelle loro parole, l'intenzione di spostarsi nelle restanti strutture private della città e della provincia.