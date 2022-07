Morto Luca Sanpaolesi, l'ingegnere che raddrizzò la Torre di Pisa

È morto a Pisa l'ingegnere Luca Sanpaolesi, professore emerito di Tecnica delle costruzioni dell'Università pisana, conosciuto al grande pubblico per il contributo che ha dato all'opera di consolidamento della Torre di Pisa, è morto a 95 anni. L'annuncio della scomparsa, ad esequie avvenute, è stato dato dalla famiglia e dall'Ateneo pisano. Una messa in suffragio si terrà venerdì 22 luglio, alle ore 18.30, nella chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno a Pisa. Sanpaolesi, classe 1927, si era laureato in Ingegneria civile nel 1953 a Pisa. Nel 1974 è stato nominato professore ordinario di Tecnica delle costruzioni al Dipartimento di Ingegneria strutturale e nel 1981 era stato insignito dell'Ordine del Cherubino. È stato direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell'Università di Pisa dalla sua istituzione, nel gennaio 1997, all'ottobre 2003.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Altro attacco dei vandali, danni alla Fontana dei Cavalli I LAVORI Supercondominio con sorpresa, affiorano reperti archeologici ma l’ex Stracca sarà demolito

Morto l'ignegnere della Torre di Pisa

Nel corso della sua lunga attività scientifica ha diretto importanti ricerche teoriche e sperimentali, molte delle quali finanziate dalla Comunità Europea. Dal 2005 al 2013 è stato presidente dell'Associazione Italiana per il Cemento Armato e Precompresso. È stato presidente della Commissione del Cnr per le norme sulle costruzioni in acciaio, vicepresidente della Commissione del Cnr per le norme sulle costruzioni in cemento armato e vicepresidente della Commissione Ingegneria Strutturale dell'Uni. È stato a lungo membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ha dato un contributo fondamentale all'ammodernamento delle Norme Tecniche delle Costruzioni. In ambito internazionale, come componente della delegazione italiana nell'ambito del Cen/Tc250, ha dato un impulso decisivo allo sviluppo degli Eurocodici. Dalla metà degli anni Ottanta ha fatto parte del Comitato Internazionale per la Salvaguardia della Torre di Pisa, che ha predisposto il progetto di consolidamento, e, una volta conclusi i lavori, è stato membro del Comitato di Sorveglianza della Torre pendente.