Napoli, fa pipì nel serbatoio dell'auto della polizia e scrive: «Chissà se parte»

Ultimo aggiornamento: 16:56

Sarà stata una provocazione, forse uno scherzo "social", fatto sta che quella foto è un'offesa a chi indossa, ogni giorno, una divisa della polizia. Lo scatto parla da sè: il ragazzo, esponente dei centri sociali, aderente al movimento NoTav, viene ripreso mentre urina nel serbatoio di un'auto della polizia.La foto è stata scattata a Napoli e la macchina sembra essere parcheggiata in un'officina. «Chissà se parte», scrive a corredo della foto. Tra i commenti l'immancabile "", All cops are bastards.Leggi anche:-> La Sapienza, nuove provocazioni alle forze dell'ordine nell'aula professori occupata