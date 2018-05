Sbaglia a digitare il PIN del bancomat, paga 6 mila euro una fetta di torta

di Alessia Strinati

Kebab illegale in Europa? Ecco cosa sta succedendo

Sbaglia a digitare ile spende quasiin un negozio di. Olesya Shemyakova, di origini russe, era in visita a Dietikon, nel cantone svizzero di Zurigo, quando ha deciso di bere un drink e una torta al cioccolato al negozio di kebab New Point. La 37enne che vive nella città francese di Mulhouse è disoccupata e il conto salato che ha dovuto pagare l'ha messa in grave difficoltà.Dopo aver consumato le è stato portato uno scontrino di circa 19 euro e la donna ha pagato con la carta, ma dopo due settimane le è arrivato un estratto conto con un prelievo di quasi 6 mila euro dal suo conto. «Quando ho pagato», racconta la donna a Metro , «la prima volta non mi ha accettato il PIN, poi ho fatto un secondo tentativo e l'operazione è andata a buon fine». Tutto è stato frutto di un errore di comprensione, visto che la donna non parlava tedesco. Il cameriere le ha chiesto di digitare prima la cifra che doveva pagare sul dispositivo e in seconda battuta il PIN, ma Olesya, non avendo mai eseguito questa operazione in modo simile, ha creduto per due volte di seguito di dover digitare il codice della carta così ha impostato lei stessa la cifra da capogiro.La 37enne ha però duramente accusato i responsabili del locale dicendo che nessuno di loro si è preoccupato che lei capisse cosa le venisse chiesto ed eseguisse correttamente la procedura. Il titolare si è però scusato e ha garantito che la signora Olesya riceverà il prima possibile il risarcimento dell'esubero versato.