Pilota guida aerei di linea per 20 anni ma non ha il brevetto

Come è capitato a tanti,da bambino sognava di diventared'. Ma, come accade sempre a tanti, non è mai arrivato a prendere il brevetto per guidarli. Nonostante questo per 20 anni ha condotto velivoli di linea carichi di passeggeri. E' proprio il caso di dire "una storia da brividi". Ma qualcosa di strano lo ha fatto uscire allo scoperto durante un volo sullo spazio aereo svizzero. Manovre irregolari. Chandler ha volato conper tutta la sua carriera, ma la South African Airways (SAA) ha finalmente revocato le sue credenziali. Ed è stato proprio l'ultimo volo con una relativa inchiesta dell'Asa a far scoprire le carte. Anche se poco si sa dell'incidente, il Mail & Guardian ha riportato che ad essere coinvolto è stato il volo SA206 a novembre diretto a Francoforte, in Germania. L'incidente però si sarebbe verificato nello spazio aereo svizzero.Due fonti della compagnia aerea hanno detto che Chandler, era il co-pilota del viaggio, ma in quel momento aveva il comando. Un membro dell'ASA ha riferito: "Ci sono state alcune strane svolte che l'aereo ha fatto nell'aria e che non sono state capite da nessuno, nemmeno dal personale di bordo. Quando sono atterrati, ovviamente hanno dovuto scrivere un rapporto di sicurezza, e inevitabilmente hanno dovuto dare spiegazioni". Il portavoce della compagnia aerea, Tlali Tlali, ha sottolineato: "Di fronte a incidenti come questo, la compagnia aerea intraprende indagini per raccogliere dettagli rilevanti, stabilire fatti e decidere azioni disciplinari".Ma le stranezze non finiscono qui. Secondo quanto riferito, Chandler avrebbe sempre rifiutato di essere promosso a capitano, un processo che gli avrebbe chiesto di ripresentare la sua certificazione. Cosa che lui non avrebbe potuto fare visto che non aveva mai sostenuto esami. Gli addetti del settore hanno precisato che il suo rifiuto avrebbe dovuto suonare come un campanello d'allarme. I piloti che nel '94 sono entrati con lui nella compagnia sono diventati tutti capitani nel 2005, ma lui è volutamente rimasto primo ufficiale di alto livello (OFS). Prima del 1994, Chandler lavorava alla SAA come ingegnere di volo. Insomma rinunciando a salire di grado ha rinunciato a stipendi più alti e ad altre agevolazioni importanti "questo avrebbe dovuto suscitare qualche sospetto", dice un collega. Appena la sua posizione ha iniziato a traballare ha dato le dimissioni. La compagnia aerea oltre a denunciare per frode Chandler, ha rafforzato immediatamente i processi di autenticazione e convalida dei documenti. Il portavoce dell'autorità per l'aviazione civile sudafricana, Kabelo Ledwaba, ha detto che stanno lavorando con le controparti tedesche per ottenere le informazioni e i dati sull'incidente di novembre nello spazio aereo svizzero. "Il nostro punto di vista è che si tratta di un caso isolato - spiega Ledwaba - abbiamo però tutto l'interesse di capire come sia accaduto tutto questo". Le indagini intanto proseguono sia sull'incidente, sia sulla carriera di Chandler.