Roma: Piero Angela ricoverato, lo storico conduttore in ospedale dopo un incidente domestico

Piero Angela è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Lo storico conduttore tv, 90 anni, sarebbe stato portato in ospedale qualche giorno fa in seguito a un incidente domestico, molto probabilmente una caduta che gli avrebbe provocato un problema alla spalla.

Soltanto pochi mesi fa, Piero Angela è tornato in prima serata con il suo Super Quark, in occasione dei 25 anni del programma. Il format ha accompagnato i telespettatori per tutto il periodo estivo, come d'abitudine ormai negli ultimi anni.

