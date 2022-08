È morto Piero Angela. L'annuncio del figlio Alberto: «Buon viaggio papà». Il suo rapporto con le Marche

Piero Angela, grande divulgatore scentifico televisivo, è morto oggi a 93 anni. Si trovava a Cagliari. «Buon viaggio papà». Così Alberto Angela, suo figlio, ha dato l’annuncio della su Twitter. Lo scorso 6 luglio Piero Angela era tornato su Rai1 con un nuovo ciclo di Superquark, storico programma di divulgazione scientifica e tecnologica nato nel 1981. Tra il 1955 e il 1968 è stato corrispondente Rai da Parigi (dove è nato suo figlio Alberto) e poi a Bruxelles. Con il collega Andrea Barbato ha presentato la prima edizione del Tg delle 13.30 mentre, nel 1976, è stato il primo conduttore del TG2. Aveva da poco festeggiato i 70 anni di rapporto con la Rai.

Piero Angela a Fano con il sindaco Massimo Seri nel 2018

Piero Angela e le Marche

Le Marche devono molto alle vetrine informative realizzate negli anni da Piero Angela. A ottobre dell'anno scorso aveva aperto la Settimana dello Spazio a Osimo. Nel 2018 era stato applauditissimo ospite di Passaggi Festival a Fano, dove aveva ricevuto il Premio Barbato 2018. «Ce la prendiamo con la tecnologia ma in realtà dovremmo prendercela con noi stessi perché usiamo male gli strumenti - aveva spiegato in quell'occasione -. La cultura non ha ancora recepito questo concetto e neanche la politica. Abbiamo invece bisogno di una filosofia della tecnologia. Nessuno ha ancora ben inquadrato questo fenomeno epocale che ha bisogno di regole e di educazione». Significativo quando in una piazza gremita fu mostrato il video in cui Piero Angela dallo studio televisivo in cui stava trasmettendo la notizia dell’assassinio di Robert Kennedy, passava la linea a Barbato che si trovava sul posto. Parole sempre più attuali. Nel 1999, insieme al figlio Alberto, aveva ricevuto a Frontone il Premio Rotondi per la comunicazione

Quando fondò il Cicap per indagare sui fenomeni paranormali

Piero Angela, giornalista e conduttore televisivo, nel 1989 era stato tra i fondatori del Cicap, l'associazione per il controllo sulle pseudoscienze ideata per promuovere l'educazione scientifica, lo spirito critico e indagare sull'esistenza dei fenomeni paranormali.