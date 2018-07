Picchiava i genitori per avere i soldi della droga Arrestato giovane di 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Ciampino hanno arrestato un 19enne romano con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. Dopo le continue richieste di denaro avanzate dal figlio per l’acquisto di droga, hanno dapprima subito minacce ed intimidazioni, poi vere e proprie aggressioni fisiche così, dopo l’ennesimo episodio, temendo per la loro incolumità, hanno chiesto aiuto ai carabinieri.Quando il figlio si è presentato al negozio di alimentari dove lavorano i genitori per prelevare il denaro - 500 euro - ad attenderlo c’erano anche gli investigatori dell’Arma che lo hanno arrestato dopo aver assistito alla consegna del denaro. Il figlio violento è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove rimarrà in attesa di processo.