Picchia il nipote minorenne in strada e gli fa perdere un occhio, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENOVA - Ha litigato in strada con il, aggredendolo e colpendolo più volte alla schiena e sul volto con il manico in metallo di un trolley, causandogli la perforazione della cornea e la. Per questo motivo la polizia diha arrestato un, accusato di lesioni pluriaggravate nei confronti del nipote minorenne, un ragazzo di 17 anni.L'episodio risale allo scorso 21 aprile, emerso quando il giovane accompagnato dal padre è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con diverse ferite e una profonda lacerazione all'occhio sinistro. Secondo quanto riferito dal padre alla polizia il 17enne era stato aggredito dallo zio, loro convivente, durante una. L'uomo aveva sentito il figlio urlare proprio sotto casa e lo aveva visto in ginocchio davanti al portone mentre si copriva con le mani il viso sanguinante. Accorso per aiutarlo ha poi sentito il cognato minacciarlo: «Ti voglio ammazzare», avrebbe detto, per poi colpirlo alla schiena con il manico di metallo di una valigia, fuggendo subito dopo.