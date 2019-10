Picchia i genitori per farsi consegnare denaro in manette un trentanovenne

di Roberta Pugliesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massacra di botte il padre e la madre per farsi consegnare il denaro. Finisce in manette un uomo di 39 anni.È accaduto nella tarda serata di mercoledì a Tarquinia (Viterbo) dove i carabinieri della stazione sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto, giunta dai vicini di casa della coppia di genitori. Vicini preoccupati per le grida che provenivano dall’abitazione. Quando sono arrivati, i militari hanno trovato il figlio che pestava il padre e soprattutto la madre, che aveva il volto sanguinante e tumefatto. La donna è poi dovuta ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Tarquinia: per lei la prognosi è di 30 giorni.I carabinieri hanno ricostruito le violenze subite nel corso del tempo. Il 39enne, che vive nel Grossetano e senza un lavoro, non è nuovo a questo genere di azioni: chiedeva continuamente del denaro ai propri genitori e se non riceveva quanto preteso, alzava le mani contro di loro.Per questo è stato arrestato per tentata estorsione, lesioni aggravate e atti persecutori. Poi è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia in attesa dell’udienza di convalida .