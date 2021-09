Calci e pugni agli anziani genitori per avere il denaro per comprarsi la droga

I carabinieri di Cremona hanno arrestato un uomo di 43 anni per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, residente a Cremona e pregiudicato, da anni vessava e maltrattava gli anziani genitori con i quali conviveva per farsi consegnare il denaro per acquistare la droga. A luglio il 43enne aveva picchiato il padre, colpendolo con pugni e schiaffi. Alla fine di agosto l'uomo aveva ricevuto il divieto di avvicinamento ai familiari, ma il tribunale di Cremona alcuni giorni fa ha disposto il trasferimento in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA