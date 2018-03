Picchia l'ex con un amico: denunciati due sessantenni la ragazza ha 31 anni

GENOVA - Hanno picchiato una ragazza di 31 anni per futili motivi causandole lesioni che al pronto soccorso sono state giudicate guaribili in un mese. È successo a Genova dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato due uomini di 65 e 67 anni responsabili dell'aggressione alla giovane, ex fidanzata del 65enne.



I due, entrambi con precedenti di polizia e residenti a Ronco Scrivia nell'entroterra genovese, sono stati individuati dai militari dopo una serie di accertamenti. Il pestaggio è avvenuto ieri pomeriggio, per motivi banali. La 31enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata visitata: le ferite sono state considerate dai medici guaribili in 30 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA