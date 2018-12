Ordina un piatto di ostriche da 13 euro, all'interno trova una perla che ne vale 2000

di Giampiero Valenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va a cena, ordina un piatto di ostriche da 14,75 dollari (poco meno di 13 euro) e in una di loro trova una perla che ne vale almeno 1.700. Questa è la sorpresa che è capitata al 66enne Rick Antosh, nel Grand Central Oyster Bar & Restaurant, locale nel pieno centro diEra lì per una rimpatriata con un ex compagno di classe delle superiori. Stava chiacchierando con lui quando a un certo punto ha preso a morsi qualcosa che pensava fosse un’ostrica.“Ho sentito che c'era qualcosa di strano, pensavo fosse un'otturazione o un dente”, racconta l’uomo alla Cbs. Così prendendo quella pallina dura tra le mani si è reso subito conto di qualcosa di anomalo. Chiedendo informazioni al ristorante, è arrivato subito il verdetto: si trattava di una perla."Lo chef del ristorante ha detto che è lì da 28 anni e questa è la seconda volta che capita", ha proseguito Antosh.Ora venderà la sua perla? Probabilmente no. Infatti vorrebbe tenerla come ricordo della cena originale.