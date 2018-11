Sostanze tossiche a contatto col cibo: piatti di plastica ritirati dal mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

monousodala causa di alti livelli di contaminanti contenuti nel polipropilene usato per produrli.Il ritiro dei lotti di piatti di plastica monouso fondi e piani è stato segnalato dal Ministero della salute. I marchi sono Elios e Sea Party, prodotti da T&M Trade & Marketing Srl presso lo stabilimento di via B. Buozzi, a Bari.Il motivo del ritiro è la non conformità dei materiali usati. Arpa Puglia ha infatti individuato livelli di contaminanti oltre i limiti migrati nel cibo contenuto nei piatti bianchi fondi Elios in polipropilene (codice 1ELIOSFO8 lotto 20180807). Di conseguenza sono stati ritirati altri lotti, eccoli:SEA PARTY: 1SEAPARTYFO10, 1SEAPARTYPI12, 700SEAPARTYFO, 700SEAPARTYPI, 500SEAPARTYFO28, 500SEAPARTYPI30;ELIOS: 1ELIOSFO8, 1ELIOSPI10, 700ELIOSFO12, 700ELIOSPI14, 500ELIOSFO18, 500ELIOSPI20;Si raccomanda ai consumatori di non usare i piatti di plastica segnalati. In caso di precedente acquisto si possono portare al negozio per chiedere il rimborso.