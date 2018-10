Piacenza come "Fight Club": «Risse tra ragazzi, tutto organizzato sui social»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risse organizzate sui social, come nel film Fight Club, una folle moda che spopola tra i ragazzi. Accade a Piacenza, dove solo nell’ultimo weekend(sei sono finiti in caserma) dopo che è emersa questa clamorosa e pericolosa nuova tendenza: ci si dà appuntamento sui social, si fissa un appuntamento e poi si scatena la violenza.Gli inquirenti hanno ricostruito le dinamiche: tutto parte da una, che sui social organizza la rissa con decine di spettatori, come se fosse un, uno spettacolo organizzato. Secondo il questore di Piacenza,(l’ex capo di gabinetto della Questura di Milano il cui nome fu legato al caso Ruby, ndr), il fenomeno è in aumento: «La polizia postale sta scandagliando il web per risalire a video, foto e ai profili che li hanno postati - ha detto - Mi rivolgo a genitori e insegnanti: fate attenzione ai vostri ragazzi».