Donna morta con tagli alla gola: marito scomparso coi figli di due e cinque anni

BORGONOVO. Prende corpo l'sul caso del ritrovamento del cadavere di donna questa mattina in un'abitazione di Borgonovo, in provincia di Piacenza.La vittima è una donna marocchina di 45 anni che pare abbia dei profondi tagli alla gola.insieme ai due figli di due e cinque anni. Una terza figlia della coppia ha 22 anni e vive in Marocco dove studia. Sul posto il comandante provinciale dell'Arma Michele Piras e il maggiore Stefano Bezzeccheri. Sono in corso accertamenti.