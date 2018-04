Morto un bimbo di 5 anni «Schiacciato dal trattore» Tragedia nel piacentino

PIACENZA - Un bambino di 5 anni è morto a Pontenure (Piacenza) schiacciato da un trattore che si è ribaltato. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda. Sul posto l'eliambulanza e i vigili del fuoco che lo hanno estratto dal mezzo finito sottosopra in un canale, ma non c'è stato nulla da fare.

