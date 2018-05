Pezzi di vetro nelle confezioni di zenzero Sushigari: «Rischioso per la salute»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministero della salute informa che attraverso il sistema di allerta Rasff le Autorità del Regno Unito hanno segnalato la presenza di frammenti di vetro in confezioni di Sushigari (prodotto a base di zenzero) della ditta Sushi Daily provenienti dalla Cina. Il Lotto oggetto di allerta è 18081 con scadenza 2 giugno 2018. Si invita chi lo avesse acquistato a non consumarlo.Venendo al Gari, la ricetta-ingrediente oggetto di questo articolo, serve come accompagnamento e intermezzo per gustare meglio i differenti Sushi, per “pulire la bocca”. Non è necessario mangiarne un pezzo tra un Sushi e l’altro ma uno o due molto sottili, presi con le bacchette da un apposito piattino o più comunemente dal piatto dove sono adagiati i vari Sushi, aiutano senz’altro a distinguere meglio i vari sapori. Ai bambini (e a qualche adulto) solitamente non piace per il suo sapore molto particolare.Anche nei Combini, i drug-stores aperti 24 ore, nei vassoi con il Sushi già pronto e confezionato si trova sempre un piccolo pacchettino contenente il Gari.