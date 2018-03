Con la Punto nell'Adige muore ragazzo di 19 anni riesce a salvarsi l'amico

ROVIGO - Tragedia in Polesine in una giornata nera per la viabilità del Veneto funestata già dal mortale di questa mattina sulla Romea : un altro giovane è morto, oggi nel rodigino, per un incidente stradale. L'auto su cui viaggiava con un'altra persona, in territorio del comune di, è finita nell'Adige, probabilmente per colpa dell'asfalto reso viscido.Nel sinistro uno dei due occupanti la vettura è riuscito a mettersi in salvo mentre, 19 anni di San Martino di Venezze, è rimasto intrappolato nell'abitacolo morendo annegato.