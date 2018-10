La pet therapy arriva in ospedale, cani e gatti vicini ai loro padroni

di Paolo Travisi

Nei momenti più difficili, quelli in cui si è ricoverati in ospedale, per un intervento o per un esame specifico, anche l’può aiutare a sollevare il morale. Ed in, l’assessorato regionale alla salute, ha aperto la strada alla, già sperimentata con notevolii per i pazienti, in altri posti del mondo, che consentirà l’ingresso degli animali d’affezione tra le corsie degli ospedali.Il progetto, voluto dall’assessore, permetterà a cani e gatti di stare vicino ai loro padroni, proprio come familiari ed amici più stretti. Ovviamente gli animali dovranno rispettare le normative di igiene e di sicurezza, e l’accesso non sarà consentito in tutti i reparti, ma l’iniziativa potrebbe essere seguita anche da altre regioni italiane. “L’ingresso – ha precisato l’assessore - potrà avvenire in aree riservate, in determinati orari, su richiesta dei pazienti, con tutte le accortezze del caso”. Per esempio, gli amici a quattro zampe, dovranno essere in salute e vaccinati.L'assessore umbro è convinto della bontà del progetto, che "valorizza il ruolo sociale degli animali di affezione nella vita quotidiana della comunità e delle singole persone, per contribuire a supportare il percorso di cura e di guarigione dei padroni ricoverati". L'affetto, la vicinanza e il calore che trasmettono - ha aggiunto - possono contribuire a rassicurare chi si trova in un momento di fragilità, in particolare anziani e bambini".Il primo medico dell'era contemporanea a credere nei benefici della pet therapy, fu lo psichiatra infantileche nel 1953 fece degli studi sull'uomo che si prendeva cura di un animale, constatando che disturbi, come l'ansia, lo stress e la depressione, venivano mitigati dalla vicinanza fisica di un animale. Le sue ricerche culminarono nella pubblicazione di un libro,, in cui per la prima volta si fece riferimento al termine Pet Therapy.