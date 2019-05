Peschereccio italiano affonda a largo di Malta un morto e un disperso

Tragedia in mare a largo di Malta. Un peschereccio iscritto al compartimento marittimo di Siracusa, lo «Zaira», è affondato la notte scorsa. Uno dei componenti dell'equipaggio è morto in un ospedale dell'isola dopo essere stato recuperato insieme ad altri due marittimi; un quarto risulta ancora disperso.



Ricerche sono in corso da parte delle autorità maltesi. Il naufragio, che si è verificato intorno alle 4, sarebbe stato causato con ogni probabilità dalle avverse condizioni meteo-marine.

