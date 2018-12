Studentessa trovata morta in casa Aveva 28 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA - Una studentessa 28enne di origini venezuelane e residente nell'Aquilano è stata trovata morta nella sua abitazione di Pescara, in via Teramo. L'episodio è avvenuto ieri sera. La morte, secondo gli accertamenti, sarebbe dovuta a cause naturali. La giovane, infatti, aveva problemi di salute. A lanciare l'allarme sono state le coinquiline, che hanno trovato la giovane esanime nella sua camera. Sul posto è subito intervenuto il 118, con l'ambulanza medicalizzata, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 28enne. Poi sono intervenuti anche il medico legale, la Polizia e la Polizia scientifica. Gli accertamenti hanno escluso segni di violenza. Su disposizione del magistrato di turno la salma è stata riconsegnata ai familiari.