Vede la polizia e cerca di scappare: in auto aveva attrezzi e documenti rubati. Tre giovani inseguiti, fermati e denunciati per ricettazione

PESCARA - Tre ragazzi, poco più che trentenni, sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione. I tre erano stati intercettati dagli agenti della squadra mobile di Pescara nel corso di un servizio di controllo del territorio: i poliziotti hanno intimato l’alt ma che era alla guida dell’automobile, una vettura di piccola cilindrata, non si è fermato.

Attrezzi e documenti rubati

Il conducente, dopo aver effettuato retromarcia, si è dato alla fuga ma poco dopo è stato bloccato e perquisito. Nel cofano dell'auto sono stati ritrovati documenti, attrezzi da lavoro e parti di auto risultati poi rubati, nei giorni scorsi, da una macchina in sosta.