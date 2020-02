Muore nell'auto parcheggiata: lo trovano dopo 24 ore: aveva 61 anni

PESCARA - Tragedia oggi nel parcheggio dell'area di risulta della Stazione di Pescara. Un uomo di 61 anni, è stato ritrovato senza vita all'interno della sua automobile, una Fiat Punto Rossa. A dare l'allarme è stato un amico, che non aveva più notizie di lui da oltre 24 ore e per questo lo stava cercando ovunque. Passando in bicicletta, ha notato una Fiat Punto identica e precisa alla sua. Quindi si è avvicinato e ha visto subito che era riverso nell'abitacolo della vettura e non dava segni di vita. Ha allertato il 118. Ma una volta giunti sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ultimo aggiornamento: 18:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA