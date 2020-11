Auto contro furgone, muore a 22 anni mentre va a lavoro

PESCARA - Si stava recando, a bordo della sua Fiat 600, a lavoro quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. A perdere la vita, nel primo pomeriggio, un ragazzo di soli 22 anni, L.E., residente a Città Sant'Angelo. Il tragico incidente è accaduto nel centro angolano, in zona Sant'Agnese, sulla Lungofino, vicino alla fabbrica Barberini. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, che si stanno occupando dei rilievi.

Ultimo aggiornamento: 16:36

