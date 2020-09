Passeggiano sulla Majella, spaventati dalla fauna si perdono nei boschi: soccorsi due escursionisti

Ultimo aggiornamento: 10:42

Erano partiti dadiretti all’, due escursionisti residenti sul versante pescarese della, un uomo di 55 anni e una donna di 49 anni. Ma lungo il, immerso nella faggeta del, i due escursionisti hanno sentito dei rumori provenire dalla ricca fauna selvatica che popola l’area, in cui vivonoSpaventata, la donna ha iniziato a correre e così i due turisti si sono ritrovati fuori sentiero, nel bel mezzo del bosco, con il sole che stava per volgere al tramonto. Hanno dunque allertato il Soccorso alpino e speleologico, che si è immediatamente messo sulle loro tracce,Localizzati gli escursionisti, i tecnici del soccorso alpino li hanno guidati, facendoli dirigere verso la montagna e riportandoli sul sentiero, dove poi sono stati recuperati. I due escursionisti erano illesi, ma solo un po’ spaventati per l’accaduto.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: